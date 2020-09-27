Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Monaco evinde Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan mücadeleyi Monaco 3-2'lik skorla kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren goller, 9. ve 53. dakikalarda Ben Yedder ile 45+1. dakikada Aguilar'dan geldi. Strasbourg'un sayılarını ise 46. dakikada Chahiri ve 70. dakikada Ajorque kaydetti.



Monaco'da 55. dakikada Tchouameni ve 67. dakikada Disasi kırmızı kartlarla oyun dışında kalırken, ev sahibi ekip maçı uzun süre 9 kişi sürdürdü. Öte yandan Monaco'da Henry Onyekuru karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve süre alamadı.



Bu sonucun ardından 3. galibiyetini alan Monaco, puanını 10 yaparken, 4. yenilgisini alan Strasbourg ise 3 puanda kaldı.



Ligue 1'in 6. haftasında Monaco deplasmanda Brest ile karşılaşacak, Strasbourg ise evinde Lille'i konuk edecek.



