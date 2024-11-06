UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Monaco, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Thilo Kehrer kaydetti.
4 haftada 3. galibiyetini alan Monaco, puanını 10'a yükseltti. Henüz galibiyetle tanışamayan Bologna ise 1 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Monaco, Benfica'yı konuk edecek. Bologna ise Lille'i ağırlayacak.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Thilo Kehrer kaydetti.
4 haftada 3. galibiyetini alan Monaco, puanını 10'a yükseltti. Henüz galibiyetle tanışamayan Bologna ise 1 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Monaco, Benfica'yı konuk edecek. Bologna ise Lille'i ağırlayacak.