Moldovan'dan Andone'ye Fenerbahçe nasihatı!

'nin eski forvetlerinden, sarı lacivertli takımın transfer etmek istediği vatandaşıhakkında değerlendirmelerde bulundu.Romanya basınına konuşan Viorel Moldovan, ''Andone çok kaliteli bir oyuncu. Koşuyor, enerji veriyor, takım arkadaşlarına yardımcı oluyor. AmaEğer gol atamazsa kısa süre içinde ona baskı uygularlar.'' sözlerini kullandı.Fenerbahçe'de 1998-2000 yılları arasında oynayan Moldovan, ''Fenerbahçe, şampiyonluklara ve Şampiyonlar Ligi'ne alışmış bir takımdı. Şimdi durumlar onlar için biraz zorlaştı. Kimsenin bekleyecek hali yok. Ben orada iki sene oynadım. Çok gol attım ve Fenerbahçe'nin beklentilerini çok iyi biliyorum. Andone, sürekli ceza sahası içinde olmalı ve golü koklamalı. Atabildiği kadar gol atması lazım. Benim ona tavsiyem budur. Ona güveniyorum çünkü kaliteli olduğunu biliyorum.'' dedi.