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Moldovan'dan Andone'ye Fenerbahçe nasihatı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Viorel Moldovan, sarı lacivertli takımın transfer listesinde bulunan Rumen golcü Florin Andone hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Moldovan'dan Andone'ye Fenerbahçe nasihatı!
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31 Ocak 2019 16:55
Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Viorel Moldovan, sarı lacivertli takımın transfer etmek istediği vatandaşı Florin Andone hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Romanya basınına konuşan Viorel Moldovan, ''Andone çok kaliteli bir oyuncu. Koşuyor, enerji veriyor, takım arkadaşlarına yardımcı oluyor. Ama Fenerahçe'de başarılı olmak istiyorsa gol atmak zorunda. Başarının anahtarı goldür. Fenerbahçe taraftarı fanatiktir, sabırları yoktur. Eğer gol atamazsa kısa süre içinde ona baskı uygularlar.'' sözlerini kullandı.

''KİMSENİN BEKLEYECEK HALİ YOK''

Fenerbahçe'de 1998-2000 yılları arasında oynayan Moldovan, ''Fenerbahçe, şampiyonluklara ve Şampiyonlar Ligi'ne alışmış bir takımdı. Şimdi durumlar onlar için biraz zorlaştı. Kimsenin bekleyecek hali yok. Ben orada iki sene oynadım. Çok gol attım ve Fenerbahçe'nin beklentilerini çok iyi biliyorum. Andone, sürekli ceza sahası içinde olmalı ve golü koklamalı. Atabildiği kadar gol atması lazım. Benim ona tavsiyem budur. Ona güveniyorum çünkü kaliteli olduğunu biliyorum.'' dedi.

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