Moldova ile Kosova, ilk hafta maçında 1'er puana razı

Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Moldova ile Kosova karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı.



Karşılaşmada Moldova'nın golü 20. dakikada Ion Nicolaescu'dan geldi. Kosova'nın golü ise; 71. dakikada Kololli'den geldi.



Fenerbahçeli Vedat Muriqi kadroda yer almadığı için mücadelede forma giymedi.



YUNANİSTAN İLE SLOVENYA 1'ER PUANA RAZI



Grubun diğer maçında ise; Yunanistan ile Slovenya golsüz beraberlik aldı ve 1'er puana razı oldu.



