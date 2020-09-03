Moldova ile Kosova, ilk hafta maçında 1'er puana razı

Uluslar Ligi ilk maçında Moldova ile Kosova 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Moldova ile Kosova, ilk hafta maçında 1'er puana razı
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03 Eylül 2020 23:41
Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Moldova ile Kosova karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı.

Karşılaşmada Moldova'nın golü 20. dakikada Ion Nicolaescu'dan geldi. Kosova'nın golü ise; 71. dakikada Kololli'den geldi.

Fenerbahçeli Vedat Muriqi kadroda yer almadığı için mücadelede forma giymedi.

YUNANİSTAN İLE SLOVENYA 1'ER PUANA RAZI

Grubun diğer maçında ise; Yunanistan ile Slovenya golsüz beraberlik aldı ve 1'er puana razı oldu.



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