Haber Tarihi: 22 Ağustos 2023 10:59 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 10:59

Molde - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Molde - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti ve Play-Off turunda Molde'nin rakibi olmuştu. Faroe Adaları'ndan Kalksvik'i uzatmalarda 2-0 ile geçen Norveç temsilcisi Molde, rakibine toplamda 3-2'lik skorla üstünlük kurarak Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda rakip olacak. İşte Molde - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Molde - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükselmişti. Temsilcimiz gruplara kalmak için Norveç'in köklü ekibi Molde ile mücadele edecek. İşte, Molde-Galatasaray  maçının tarihi...
Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu açıklandı.
Yeni transferlerden Tete, Molde maçı kamp kadrosuna alındı. Oyuncunun kısa süre içerisinde geçici lisansının çıkarılması ve maç kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor.

Wilfried Zaha sakatlık, Lucas Torreira kırmızı kart cezası, Hakim Ziyech ise listeye bildirilmemesi sebebiyle kadroda yer almadı. 

İşte Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu:



MOLDE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda ilk maçta Norveç'in Molde takımıyla 23 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak.

Müsabakanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.

Turun kazananı Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

GALATASARAY KASASINI DOLDURACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde'yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirse kazancını minimum 25 milyon euroya yükseltecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde'yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. UEFA yönetmeliklerine göre, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta elenen takımlar, teselli ödülü mahiyetinde 5'er milyon euro ile destekleniyor.

Bu sebeple sarı-kırmızılılar, üçüncü eleme turunda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyip play-off turuna yükselerek Devler Ligi'nden 5 milyon euroluk kazancı garantilemiş oldu.

 Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Molde'ye elenirse Avrupa macerasını iki numaralı ligde sürdürecek ve burada göstereceği performanstan bağımsız gelir hanesine toplamda 16 milyon euro yazdıracak.

Galatasaray'ın Avrupa geliri sadece bununla sınırlı kalmayacak.

Sarı-kırmızılılar, Molde'ye elendiği takdirde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Ödül talimatına göre, Avrupa Ligi'nde gruplarda boy gösterecek her takıma 3,63 milyon euroluk katılım payı veriliyor.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki en büyük kazanç kalemi ise market geliri olacak.

Türkiye'nin bu ligdeki market değeri yaklaşık 5 milyon euro ve sarı-kırmızılılar yoluna bu ligde devam etmek zorunda kalırsa, başka Türk takımı bulunmadığı için market gelirinin tek başına sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde katsayı sıralamasında da an itibarıyla 18 takımı geçiyor ve 19 hissesi garanti durumda. Bunun getirisi ise 2,5 milyon euro.

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