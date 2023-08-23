Haber Tarihi: 23 Ağustos 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 12:25

Molde Galatasaray maçı hangi kanalda? Exxen Spor ve TV8,5 yayın akışı

Molde Galatasaray maçı hangi kanalda? Exxen Spor ve TV8,5 yayın akışı merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti ve Play-Off turunda Molde'nin rakibi olmuştu. Faroe Adaları'ndan Kalksvik'i uzatmalarda 2-0 ile geçen Norveç temsilcisi Molde, rakibine toplamda 3-2'lik skorla üstünlük kurarak Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda rakip olacak. Ertem Şener Molde - Galatasaray maçının TV8,5'tan şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Molde - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Molde Galatasaray maçı hangi kanalda? Exxen Spor ve TV8,5 yayın akışı
Abone Ol
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükselmişti. Temsilcimiz gruplara kalmak için Norveç'in köklü ekibi Molde ile mücadele edecek. İşte, Molde-Galatasaray  maçının tarihi...
MOLDE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Bu akşam Aker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Molde-Galatasaray maçı Exxen'den canlı yayınlanacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı takibi ve tüm detayları sporx.com'de olacak.

Molde - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Molde: Karlstrom, Tiedemann, Hagelskjaer, Haugen, Linnes (Knudtzon), Eikrem, Mannsverk, Grodem, Lovik, Kitolano, Brynhildsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

MOLDE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

 Ertem Şener Molde - Galatasaray maçı Exxen'den canlı yayınlanacak

EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ ÜCRETİ İÇİN TIKLAYINIZ

TV8,5 YAYIN AKIŞI

Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu açıklandı.

Yeni transferlerden Tete, Molde maçı kamp kadrosuna alındı. Oyuncunun kısa süre içerisinde geçici lisansının çıkarılması ve maç kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor.


Wilfried Zaha sakatlık, Lucas Torreira kırmızı kart cezası, Hakim Ziyech ise listeye bildirilmemesi sebebiyle kadroda yer almadı. 

İşte Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu:



GALATASARAY KASASINI DOLDURACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde'yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirse kazancını minimum 25 milyon euroya yükseltecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde'yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. UEFA yönetmeliklerine göre, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta elenen takımlar, teselli ödülü mahiyetinde 5'er milyon euro ile destekleniyor.

Bu sebeple sarı-kırmızılılar, üçüncü eleme turunda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyip play-off turuna yükselerek Devler Ligi'nden 5 milyon euroluk kazancı garantilemiş oldu.

 Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Molde'ye elenirse Avrupa macerasını iki numaralı ligde sürdürecek ve burada göstereceği performanstan bağımsız gelir hanesine toplamda 16 milyon euro yazdıracak.

Galatasaray'ın Avrupa geliri sadece bununla sınırlı kalmayacak.

Sarı-kırmızılılar, Molde'ye elendiği takdirde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Ödül talimatına göre, Avrupa Ligi'nde gruplarda boy gösterecek her takıma 3,63 milyon euroluk katılım payı veriliyor.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki en büyük kazanç kalemi ise market geliri olacak.

Türkiye'nin bu ligdeki market değeri yaklaşık 5 milyon euro ve sarı-kırmızılılar yoluna bu ligde devam etmek zorunda kalırsa, başka Türk takımı bulunmadığı için market gelirinin tek başına sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde katsayı sıralamasında da an itibarıyla 18 takımı geçiyor ve 19 hissesi garanti durumda. Bunun getirisi ise 2,5 milyon euro.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Göztepe Nielsen'le imzaladı Transferler Göztepe Nielsen'le imzaladı
Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! Beşiktaş Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı!
Fred'e Marco Van Basten benzetmesi yapıldı Fenerbahçe Fred'e Marco Van Basten benzetmesi yapıldı
Trabzonspor için Hagi iddiası! Türkiye Transferler Trabzonspor için Hagi iddiası!
Trabzonspor'da kanatlar değişiyor Trabzonspor Trabzonspor'da kanatlar değişiyor
Exxen Spor üyelik paketi ücreti 2023: Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar? Gündem Exxen Spor üyelik paketi ücreti 2023: Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar?
İsmail Kartal'ın Fred planı Fenerbahçe İsmail Kartal'ın Fred planı
Fenerbahçe'de yeniler göz doldurdu, gidenler dev gelir kazandırdı Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeniler göz doldurdu, gidenler dev gelir kazandırdı
Fenerbahçe'de kaleci devrimi Fenerbahçe Fenerbahçe'de kaleci devrimi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Oliveira için sürpriz teklif
2
Galatasaray'ın Ndombele ısrarı!
3
Molde - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
4
Emir Ortakaya'ya transfer izni!
5
Galatasaray'dan Talisca ve Ramos transferi için açıklama!
6
Galatasaray'dan sürpriz: Rollheiser
7
Murat Sancak: "Erteleme yanlış karar!"

SON HABERLER

yukarı ok