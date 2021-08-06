Molde'den açıklama; "3-3 için mutluyuz"

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Molde'den açıklama; '3-3 için mutluyuz'
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06 Ağustos 2021 00:14
Molde Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Erling Moe iyi bir takıma karşı oynadıklarını, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Trabzonspor'un daha fazla topla oynadığını kaydeden Moe, "Biz de yakaladığımız şansları iyi değerlendirdik ve bu skoru elde ettik. Eve çok mutlu gidiyoruz." diye konuştu.


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