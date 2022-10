Moises Caicedo: 'Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum'

Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki en büyük kozlarından biri olan Moises Caicedo, henüz 21 yaşında ama İngiltere Premier Lig'de kalitesini göstermeyi başardı.



Orta sahadaki enerjisi ve parlak potansiyeliyle dikkat çeken Brightonlı Moises Caicedo'nun sözleri:



"Dürüst olmak gerekirse, hala bir Dünya Kupasında olduğumuza, turnuvanın ilk maçı oynayacak takım olacağımıza inanamıyoruz ve bu konuda gerçekten çok heyecanlıyız. Hem kulüplerimizde hem de milli takımda çok çalışıyoruz ki bu gerçek bir keyif. Büyük bir sorumluluk duygusu var ama inanılmaz bir deneyim. Gerçekten iyi bir grup, herkes çok iyimser. Biz çok birleşik ve gençlerden oluşan bir takımız. Her zaman birbirimizin yanındayız, birbirimizi destekliyoruz. Bundan zevk alıyoruz, sahip olduğumuz her şeyi veriyoruz, her gün ve her antrenmanda. Amacımız Ekvador'un tüm zamanların en başarılı Dünya Kupasını yaşaması."



"DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ!"



"Gerçekten kazanmaya odaklandık ve teknik ekibin zihniyeti de bu. Sadece katılmak için Dünya Kupası'na gitmiyoruz, bunun Ekvador için tüm zamanların en başarılı Dünya Kupası olmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Buna konsantreyiz. Dünya Kupası'nda bir maçta 11'e karşı 11 oyuncu olduğumuz gerçeği var. Bir maçta her şey olabilir. Bu anlamda bize çok yardımcı olan, çok yetenekli, çok sayıda genç oyuncunun yanı sıra deneyimli oyuncularımız var. Ve dürüst olmak gerekirse, sonuna kadar savaşacağım çünkü Dünya Kupası şampiyonu olmak istiyorum, kim istemez ki? Yukarıda olmak istiyorum. Ve takım arkadaşlarım ve tüm koçluk ekibi aynı şeyi hissediyor ve bunu gerçekleştireceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz, zaten Dünya Kupası maçları oynuyormuşuz gibi antrenman yapıyoruz, tamamen odaklanıyoruz"