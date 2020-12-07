Moise Kean: 'Başakşehir iyi bir takım'

PSG'nin golcü oyuncusu Moise Kean, Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Başakşehir karşısında ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen İtalyan golcü, "Başakşehir iyi bir takım, kazanmak için yüzde 100'ümüzü vermeliyiz. Geçmiş, geçmişte kaldı, tur atlamak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Juventus'tan kiralık olarak PSG'de oynayan Kean, geleceği ile ilgili soru üzerine de, "PSG'ye adaptasyonumdan mutluyum. Taraftarlar ve takım arkadaşlarım bana inanılmaz yardımcı oldu ve bu sayede oyunumu da geliştirdim. Her geçen gün harika oyunculardan bir şeyler öğreniyorum. Lider olmayı, takım oyuncusu olmayı öğreniyorum. PSG'ye, bu sezona odaklanmış durumdayım. Bu harika takımda oynuyor olmak büyük bir şans. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şu anda işler iyi gidiyor ve umarım böyle devam eder." cevabını verdi.



PSG'de sürekli bir şeyler öğrendiğini belirten genç forvet, "Ligue 1 güzel bir lig. Gelişim için harika bir yer. Mauro Icardi şu anda sakat ancak dünyanın en iyi forvetlerinden biri. O geri geldiğinde güzel bir rekabet olacak. Takımdaki yerimi kazanmak için ben yüzde 100'ümü vereceğim." diyerek sözlerini noktaladı.



Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında 8 Aralık Salı günü deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelecek.



