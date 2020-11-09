Moise Kean: "1 yıl hiç okula gitmedim"

PSG'nin 20 yaşındaki golcüsü Moise Kean, profesyonel olmak için okula gitmediğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Moise Kean: '1 yıl hiç okula gitmedim'
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09 Kasım 2020 17:58
Bu yaz Everton'dan PSG'ye giden 20 yaşındaki golcü Moise Kean, profesyonel olma yolunda annesinden gizli şekilde 1 yıl okula gitmediğini söyledi.

Evden okula gitmek için gittiğini belirten İtalyan futbolcu, "Annem okula gittiğimi sanıyordu ancak gerçek öyle değildi. Okulla hiç iyi bir arkadaş olamadım. 1 yıl boyunca, annem evden çıktığımda okula beni uğurladı ancak ben okula gitmedim. Sabahları idman vardı ve ben hep idmana gidiyordum. Sonra ilk maçıma çıktım ve beni televizyonda görmüş, inanamadı. Maçtan sonra onu aradım ve 1 yıldır okula gitmediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon PSG'de toplam 9 maçta görev alan genç golcü, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



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