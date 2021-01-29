Mohamed'i G.Saray'a kaptıran St. Etienne Larin'i istiyor

Mostafa Mohamed transferinde Galatasaray'a yenilen Fransız St. Etienne kulübünün yeni hedefinin Beşiktaşlı Cyle Larin olabileceği iddia edildi.



Fransız basını Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Larin'in St. Etienne'in radarında olduğunu kaydetti. Oyuncunun transfer durumuyla ilgili gelişmeleri aktaran Fransız basını, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a imza atması halinde Larin'in imzasının siyah beyazlı kulüp tarafından onaylanacağı kaydedildi.



Cyle Larin Süper Lig'in ilk yarısında sol kanatta görev yapmış ve 19 maçta 12 gol attı ve 3 asist üreterek yıldızlaşmıştı.



