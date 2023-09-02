Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Nantes ile Marsilya karşı karşıya geldi.



Stade de la Beaujoire'da oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Marsilya Ibrahima Sarr'ın golüyle 4. dakikada öne geçerken 9. dakikada Meupiyou Nantes'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 39. dakikada ise Mostafa Mohamed sahneye çıkarken maça eşitlik geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.



Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed, bu sezon Fransa Ligi'nde çıktığı 4. maçında 4. golünü atarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.



Bu sonuçla Marsilya 8 puana yükselirken Nantes ise 2 puanda kaldı ve henüz galibiyetle tanışamadı.



