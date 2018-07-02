Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohammed Salah, kulübüyle 5 yıllık yeni bir kontrata imza attı.Kontratında serbest kalma maddesi olmayan Salah'nın 2023 yılına kadar Liverpool ile oan sözleşmesi devam edecek. Bu yeni kontratı ile Mısırlı yıldız, Roberto Firmino ve Virgil van Dijk ile beraber takımın en çok kazanan oyuncularından biri olacak.Salah geçen sezon 40 milyon Euro karşılığında Roma'dan İngiliz ekibine transfer olmuştu. Burada takımının Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasında önemli bir rol oynayan Salah, geçtiğimiz sezon hem futbolcular tarafından Yılın Oyuncusu hem de federasyon tarafından Yıllın Futbolcusu seçilmişti.Bu performansından sonra İspanya'da birçok kulüpten teklif alan 26 yaşındaki yıldız, mutlu ve iyi bir form yakaladığı Liverpool'a bağlı kalmayı seçti.Geçen sezon Liverpool'daki ilk senesi olan Mısırlı yıldız, 52 maçta 42 gole imza atarak, takımın en önemli oyuncularından biri olmuştu.