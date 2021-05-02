Mohamed Elneny, Arsenal'in umutlarını diri tuttu!

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Newcastle United, Arsenal'i ağırladı.
St. James' Park'ta oynanan müsabaka, Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mohamed Elneny ve 66. dakikada Aubameyang kaydetti.
Newcastle United'da Schar, 90. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Arsenal, 49 puanla 9. sırada yer aldı. 4 maç sonra kaybeden Newcastle ise 36 puanla 17. sırada yer aldı.
Arsenal, gelecek hafta West Bromwich'i konuk edecek. Newcastle ise Leicester deplasmanına gidecek.
St. James' Park'ta oynanan müsabaka, Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mohamed Elneny ve 66. dakikada Aubameyang kaydetti.
Newcastle United'da Schar, 90. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Arsenal, 49 puanla 9. sırada yer aldı. 4 maç sonra kaybeden Newcastle ise 36 puanla 17. sırada yer aldı.
Arsenal, gelecek hafta West Bromwich'i konuk edecek. Newcastle ise Leicester deplasmanına gidecek.