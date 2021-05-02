Mohamed Elneny, Arsenal'in umutlarını diri tuttu!

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta mücadelesinde Arsenal, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazanarak Avrupa iddiasını sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mohamed Elneny, Arsenal'in umutlarını diri tuttu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2021 17:55
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Newcastle United, Arsenal'i ağırladı.

St. James' Park'ta oynanan müsabaka, Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mohamed Elneny ve 66. dakikada Aubameyang kaydetti.

Newcastle United'da Schar, 90. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Arsenal, 49 puanla 9. sırada yer aldı. 4 maç sonra kaybeden Newcastle ise 36 puanla 17. sırada yer aldı.

Arsenal, gelecek hafta West Bromwich'i konuk edecek. Newcastle ise Leicester deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.