Mohamed Amoura, Kadıköy'de olmayacak!

Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan Union Saint-Gilloise'de Mohamed Amoura cezalı duruma düştü.
Amoura, 45. dakikada İsmail Kartal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda yer alan Amoura, cezalı duruma düştü.
23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
Amoura, 45. dakikada İsmail Kartal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda yer alan Amoura, cezalı duruma düştü.
23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
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