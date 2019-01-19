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Mohamed Aberhoune Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor Mohamed Aberhoune'yi 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

Kaynak: DHA
Mohamed Aberhoune Çaykur Rizespor'da
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19 Ocak 2019 14:41
Çaykur Rizespor, Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz Portekiz Primeira Liga takımı Moreirense'de forma giyen Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Mohamed Aberhoune'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



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