Mogadişu Stadı, uluslararası maçlara uygun hale geldi

FIFA, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki statta çim kalitesinin uluslararası standartlara ulaştığını belirterek, stadın bir yıl boyunca uluslararası maçlara ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Mogadişu Stadı, uluslararası maçlara uygun hale geldi
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16 Ekim 2020 16:40
FIFA, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki statta çim kalitesinin uluslararası standartlara ulaştığını belirterek, stadın bir yıl boyunca uluslararası maçlara ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

Somali Futbol Federasyonu Başkanı Abdiqani Said Arab, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FIFA'nın Mogadişu Stadı'nın uluslararası futbol organizasyonlarına uygunluğunu gösteren bir sertifika verdiğini aktardı.

Arab, "Stadımız, uluslararası futbol maçlarına ev sahipliği yapabilecek." diye konuştu.

1978 yılında Çinli mühendisler tarafından inşa edilen ve uzun süredir kullanılmayan Mogadişu Stadı, hükümet ve bazı uluslararası kurumların yardımıyla yenilenmişti.

 


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