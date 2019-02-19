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Moerman: "Olympiakos maçımız, çok güzel olacak!"

Anadolu Efes'in yıldızı Adrien Moerman, Olympiakos ile oynanacak maç öncesi Sporx'e konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Moerman: 'Olympiakos maçımız, çok güzel olacak!'
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19 Şubat 2019 15:32
Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Adrien Moerman, Olympiakos ile 21 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak kritik maç öncesi Sporx'e konuştu.

Olympiakos ile oynayacakları maç hakkında konuşan Moerman, "Bence çok güzel bir maç olacak. Olympiakos da arka arkaya maçlar kaybettiği için kazanmak isteyecektir. Biz de galibiyeti çok istiyoruz. Bu maçı kazanırsak playofflara ev sahibi avantajıyla çıkmak adına önemli bir adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes taraftarlarına ve tüm basketbolseverlere çağrıda bulunan Fransız yıldız, "Anadolu Efes taraftarlarının desteğine her maç ihtiyaç duyuyoruz. Onları salonda gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Taraftarlarımızın desteği bize enerji veriyor. Yolumuza birlikte devam edelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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