Moerman: 'Olympiakos maçımız, çok güzel olacak!'

FINAL FOUR YOLUNDA ANADOLU EFES'İN YANINDA OL!

Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Adrien Moerman, Olympiakos ile 21 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak kritik maç öncesi Sporx'e konuştu.Olympiakos ile oynayacakları maç hakkında konuşan Moerman, "." ifadelerini kullandı.Anadolu Efes taraftarlarına ve tüm basketbolseverlere çağrıda bulunan Fransız yıldız, "sözleriyle konuşmasını noktaladı.Final Four yolunda engelleri bir bir aşan Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. Hafta mücadelesinde Olympiakos ile kozlarını paylaşıyorAnadolu Efes'in THY EuroLeague'deki macerası, Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta Anadolu Efes'in yanında olmak için geç kalmadan biletini al!1. Kategori: 75 TL2. Kategori: 42.5 TL3. Kategori: 30 TL4. Kategori: 22.5 TL