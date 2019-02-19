Moerman: 'Olympiakos maçımız, çok güzel olacak!'

Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Adrien Moerman, Olympiakos ile 21 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak kritik maç öncesi Sporx'e konuştu.
Olympiakos ile oynayacakları maç hakkında konuşan Moerman, "Bence çok güzel bir maç olacak. Olympiakos da arka arkaya maçlar kaybettiği için kazanmak isteyecektir. Biz de galibiyeti çok istiyoruz. Bu maçı kazanırsak playofflara ev sahibi avantajıyla çıkmak adına önemli bir adım atacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes taraftarlarına ve tüm basketbolseverlere çağrıda bulunan Fransız yıldız, "Anadolu Efes taraftarlarının desteğine her maç ihtiyaç duyuyoruz. Onları salonda gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Taraftarlarımızın desteği bize enerji veriyor. Yolumuza birlikte devam edelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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Olympiakos ile oynayacakları maç hakkında konuşan Moerman, "Bence çok güzel bir maç olacak. Olympiakos da arka arkaya maçlar kaybettiği için kazanmak isteyecektir. Biz de galibiyeti çok istiyoruz. Bu maçı kazanırsak playofflara ev sahibi avantajıyla çıkmak adına önemli bir adım atacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes taraftarlarına ve tüm basketbolseverlere çağrıda bulunan Fransız yıldız, "Anadolu Efes taraftarlarının desteğine her maç ihtiyaç duyuyoruz. Onları salonda gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Taraftarlarımızın desteği bize enerji veriyor. Yolumuza birlikte devam edelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
FINAL FOUR YOLUNDA ANADOLU EFES'İN YANINDA OL!
Final Four yolunda engelleri bir bir aşan Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. Hafta mücadelesinde Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'deki macerası, Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!
Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta Anadolu Efes'in yanında olmak için geç kalmadan biletini al!
BİLET FİYATLARI
1. Kategori: 75 TL
2. Kategori: 42.5 TL
3. Kategori: 30 TL
4. Kategori: 22.5 TL
ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇINA BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın