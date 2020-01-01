Moe Harkless, Miami Heat ile anlaştı

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre serbest oyuncu Moe Harkless, Miami Heat ile tek yıllığı 3.6 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.



Wojnarowski, 27 yaşındaki Harkless'ın, Heat'te önemli bir rol oynamak ve nihayetinde 2021'de daha "paranın aktığı" bir serbest oyuncu pazarına yeniden girme şansı edinmek için, daha kazançlı anlaşmaları geri çevirdiğini belirtti.



Önceki sezon LA Clippers ve New York Knicks toplamda 62 maçta oynamış olan Harkless, maç başına 5.8 sayı, 3.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Sağlam bir dış alan savunmacısı olan Harkless'ın, Portland Trail Blazers ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul eden Derrick Jones Jr.'ın yerini doldurması bekleniyor.