Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Moe Harkless, Miami Heat ile anlaştı

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre serbest oyuncu Moe Harkless, Miami Heat ile tek yıllığı 3.6 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre serbest oyuncu Moe Harkless, Miami Heat ile tek yıllığı 3.6 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. 

Wojnarowski, 27 yaşındaki Harkless'ın, Heat'te önemli bir rol oynamak ve nihayetinde 2021'de daha "paranın aktığı" bir serbest oyuncu pazarına yeniden girme şansı edinmek için, daha kazançlı anlaşmaları geri çevirdiğini belirtti. 

Önceki sezon LA Clippers ve New York Knicks toplamda 62 maçta oynamış olan Harkless, maç başına 5.8 sayı, 3.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalamıştı. 

Sağlam bir dış alan savunmacısı olan Harkless'ın, Portland Trail Blazers ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul eden Derrick Jones Jr.'ın yerini doldurması bekleniyor.

En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal