''Modric'i Madrid'de görmek hoşuma gitmiyor''

Hırvatistan Milli Takımı ve Barcelona'nın başarılı orta saha oyuncusu, Rusya Milli Takımı ile oynayacakları kritik Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde basının sorularını yanıtladı.Modric, Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nı kazanma şansını da değerlendirdi.''Dünmüş gibi hatırlarım, hayatımda en az zevk aldığım maçtı. O gün bir terslik olduğunu anlamıştım. Tabii, İsviçre karşısında da oynamak istemem. Orası benim evim. İsviçre Milli Takımı'nın büyük taraftarıyım, onların elenmesi beni çok üzdü. Şimdi İsviçre'de herkesin beni ve Hırvatistan'ı desteklemesini umut ediyorum.''''O anda futbol hakkında hiçbir şey bilmediğimi hissettim. Sanki ben farklı bir spor oynuyordum. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birini, kulübede otururken görmek beni çok üzdü.''''Modric'i Real Madrid'de izlemek hoşuma gitmiyor. O çok farklı becerilere sahip bir oyuncu, etrafındakilerin daha iyi oynamasını sağlıyor. Sahada olmadığında bunu görebiliyorsunuz, Real o yokken başka bir takım gibi oynuyor.''''Ben her zaman Leo'yu kendi takımımda görmek isterim. O açık ara dünyanın en iyisi. Ancak, Milli Takım için oynama kulüpte oynamaya benzemez, herkese böyle şeyler olur. Aynı zamanda Arjantin ve Messi'ye karşı oynayan her takım, ekstra motive oluyor. Biz onun takımıyla oynayacağımız maça özel bir şekilde çalıştık sırf Messi'nin rahat oynayamaması için.''''En önemli şey Rusya maçı. Hayal kurmak güzeldir ama öncelik önümüzdeki maçları düşünmek.''