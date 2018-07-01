''Modric'i Madrid'de görmek hoşuma gitmiyor''
Hırvatistan'ın yıldızlarından Ivan Rakitic, Dünya Kupası ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hırvatistan Milli Takımı ve Barcelona'nın başarılı orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Rusya Milli Takımı ile oynayacakları kritik Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde basının sorularını yanıtladı.
Modric, Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nı kazanma şansını da değerlendirdi.
İsviçre U17 takımında Hırvatistan'a karşı oynadığını günleri hatırlıyor musun?
''Dünmüş gibi hatırlarım, hayatımda en az zevk aldığım maçtı. O gün bir terslik olduğunu anlamıştım. Tabii, İsviçre karşısında da oynamak istemem. Orası benim evim. İsviçre Milli Takımı'nın büyük taraftarıyım, onların elenmesi beni çok üzdü. Şimdi İsviçre'de herkesin beni ve Hırvatistan'ı desteklemesini umut ediyorum.''
Iniesta'yı Rusya maçında İspanya yedek kulübesinde görünce ne düşündün?
''O anda futbol hakkında hiçbir şey bilmediğimi hissettim. Sanki ben farklı bir spor oynuyordum. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birini, kulübede otururken görmek beni çok üzdü.''
Modric takım arkadaşlarının daha iyi oynamasını sağlayan bir oyuncu. Sence Madrid'de onun gibi bir performans sergileyebilecek başka bir oyuncu var mı?
''Modric'i Real Madrid'de izlemek hoşuma gitmiyor. O çok farklı becerilere sahip bir oyuncu, etrafındakilerin daha iyi oynamasını sağlıyor. Sahada olmadığında bunu görebiliyorsunuz, Real o yokken başka bir takım gibi oynuyor.''
Messi'nin Dünya Kupası serüveni hakkında ne düşünüyorsun?
''Ben her zaman Leo'yu kendi takımımda görmek isterim. O açık ara dünyanın en iyisi. Ancak, Milli Takım için oynama kulüpte oynamaya benzemez, herkese böyle şeyler olur. Aynı zamanda Arjantin ve Messi'ye karşı oynayan her takım, ekstra motive oluyor. Biz onun takımıyla oynayacağımız maça özel bir şekilde çalıştık sırf Messi'nin rahat oynayamaması için.''
Hırvatistan Dünya Kupası'nı kazanabilir mi?
''En önemli şey Rusya maçı. Hayal kurmak güzeldir ama öncelik önümüzdeki maçları düşünmek.''
Modric, Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nı kazanma şansını da değerlendirdi.
İsviçre U17 takımında Hırvatistan'a karşı oynadığını günleri hatırlıyor musun?
''Dünmüş gibi hatırlarım, hayatımda en az zevk aldığım maçtı. O gün bir terslik olduğunu anlamıştım. Tabii, İsviçre karşısında da oynamak istemem. Orası benim evim. İsviçre Milli Takımı'nın büyük taraftarıyım, onların elenmesi beni çok üzdü. Şimdi İsviçre'de herkesin beni ve Hırvatistan'ı desteklemesini umut ediyorum.''
Iniesta'yı Rusya maçında İspanya yedek kulübesinde görünce ne düşündün?
''O anda futbol hakkında hiçbir şey bilmediğimi hissettim. Sanki ben farklı bir spor oynuyordum. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birini, kulübede otururken görmek beni çok üzdü.''
Modric takım arkadaşlarının daha iyi oynamasını sağlayan bir oyuncu. Sence Madrid'de onun gibi bir performans sergileyebilecek başka bir oyuncu var mı?
''Modric'i Real Madrid'de izlemek hoşuma gitmiyor. O çok farklı becerilere sahip bir oyuncu, etrafındakilerin daha iyi oynamasını sağlıyor. Sahada olmadığında bunu görebiliyorsunuz, Real o yokken başka bir takım gibi oynuyor.''
Messi'nin Dünya Kupası serüveni hakkında ne düşünüyorsun?
''Ben her zaman Leo'yu kendi takımımda görmek isterim. O açık ara dünyanın en iyisi. Ancak, Milli Takım için oynama kulüpte oynamaya benzemez, herkese böyle şeyler olur. Aynı zamanda Arjantin ve Messi'ye karşı oynayan her takım, ekstra motive oluyor. Biz onun takımıyla oynayacağımız maça özel bir şekilde çalıştık sırf Messi'nin rahat oynayamaması için.''
Hırvatistan Dünya Kupası'nı kazanabilir mi?
''En önemli şey Rusya maçı. Hayal kurmak güzeldir ama öncelik önümüzdeki maçları düşünmek.''
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