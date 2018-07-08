Modric'den Ronaldo yanıtı!

Cristiano Ronaldo'nun Juvents'a transferi hakkında Luka Modric dikkat çeken bir yorum yaptı.
Real Madrid'de geçirdiği başarılarla dolu 9 sezonun ardından Juventus'a transfer olacağı konuşulan Portekizli yıldız Cristian Ronaldo'nun bu transferi hakkında bir yorum da takım arkadaşı Luka Modric'ten geldi.
33 yaşındai Modric bu transfer dedikodusu hakkında, "Onun gideceğini düşünmüyorum ve onun kalmasını isterim çünkü o dünyanın en iyi oyuncusu. Bizim için çok önemli bir oyuncu, umarım kalır. Onu başka bir Avrupa takımında düşünemiyorum, ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz." yorumlarında bulundu.
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Real Madrid'de geçirdiği başarılarla dolu 9 sezonun ardından Juventus'a transfer olacağı konuşulan Portekizli yıldız Cristian Ronaldo'nun bu transferi hakkında bir yorum da takım arkadaşı Luka Modric'ten geldi.
33 yaşındai Modric bu transfer dedikodusu hakkında, "Onun gideceğini düşünmüyorum ve onun kalmasını isterim çünkü o dünyanın en iyi oyuncusu. Bizim için çok önemli bir oyuncu, umarım kalır. Onu başka bir Avrupa takımında düşünemiyorum, ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz." yorumlarında bulundu.
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