Modric'den maç sonu penaltı itirafı

Hırvatistan'ın Danimarka'yı eleyip Dünya Kupası'nda çeyrek finale kaldığı maçın ardından konuşan Luka Modric, ilginç bir itirafta bulundu.Mücadelenin uzatma dakikalarında bir penaltı atışından yararlanamayan Modric, bu konu hakkında ilginç bir açıklama yaptı.Kaçırdığı penaltıya ilgili konuşan yıldız oyuncuifadelerini kullandı.