Modric: 'Türkiye'ye karşı kaçırmıştım'

Hırvatistan Milli Takımı Kaptanı Luka Modric, Dünya Kupası'nda yarı finale kaldıkları Brezilya karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.



Modric, "Asla pes etmediğimizi gösterdik. Dünya Kupası'ndan önce kimse bize inanmıyordu" ifadelerini kullandı.



Penaltılar sonrası Real Madrid'den takım arkadaşı Rodrygo ne söylediği sorulan tecrübeli yıldız, "Rodrygo'ya bunun kendisini güçlendireceğini ve herkesin penaltı kaçırdığını söyledim. EURO2008'de Türkiye'ye karşı ben de penaltı kaçırmıştım" ifadelerini kullandı.



