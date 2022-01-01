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Modric: "Real Madrid'de bırakmak istiyorum"

Hırvat yıldız Luka Modric, futbola Real Madrid'de veda etmek istediğini söyledi.

Modric: 'Real Madrid'de bırakmak istiyorum'
Hırvatistan'ın yıldız ismi Luka Modric, Arjantin karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada futbolu Real Madrid'de bırakmak istediğini söyledi.

Arjantin karşılaşması için konuşan Modric, "Dünya Kupası'na odaklandım. Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği hatırlatılan Modric, "Tabii ki futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum ama hiçbir şey için yüzde yüz diyemezsiniz. Ama Real Madrid'de bırakmak benim hayalim" dedi.

37 yaşındaki Modric, 2012 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyiyor.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
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3Ekvador31114314
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