FLORENTINO PEREZ FİYATI KOYDU: 750 MİLYON EURO!

Luka Modric'in, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile buluşarak Inter'e transferi için kolaylık gösterilmesini talep ettiği yazıldı.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Hırvat süperstarın, eşinin de isteği nedeniyle Milano'ya gitmek istediği ve Inter'e transferi için kolaylık sağlanmasını istediği belirtildi. Ayrıca, Inter'den gelen 11.5 milyon Euro net maaş teklifinin de Modric'in bu transferi istemesinde etkili olduğu bilgisi verildi.Real Madrid ile 3 yıllık kontratı olan Luka Modric, yıllık 9 milyon Euro kazanıyor ve bunun 1 milyon Euro'sunu vergi olarak ödüyordu. İspanya'daki vergi yasalarının sertliği ve cezaların büyüklüğü, İtalya'daki yeni vergi yasasının ise esnekliği nedeniyle Modric için transferi cazip kılan bir diğer yön olduğu yazıldı.Inter'in bu transfer için 40 milyon Euro bonservis bütçesi belirlediği ve Real Madrid'in kapısını bu teklifle çalacağı yazıldı.Inter'in transfer etmek istediği Luka Modric için Real Madrid Başkanı Florentino Perez fiyat belirledi: 750 milyon Euro...Hırvat yıldız hakkında konuşan Perez, ''Luka Modric'in takımdan ayrılmasının tek yolu, serbest kalma bedeli olan 750 milyon euronun ödenmesidir.'' sözlerini kullandı.2020 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Modric, bu sezon İspanyol ekibinde forması en çok satılan futbolcu olmuştu.