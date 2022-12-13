Modric: 'Penaltı kararı yanlıştı'

Hırvatistan kaptanı Luka Modric, Arjantin'e yenildikleri karşılaşma sonrası konuştu.



Maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirten deneyimli oyuncu, verilen penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi. Modric konuyla ilgili açıklamasında, "Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi. Sadece bugünden bahsetmiyorum, tam bir felaketti. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz." sözlerini kullandı.



Lionel Messi'nin performansına da değinen Modric, "Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor" açıklamasını yaptı.



Deneyimli oyuncu Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakıp bırakmadığı ile ilgili soruya ise, "Hırvatistan'la son maçım mıydı bilemiyorum. Şuanda bunu konuşmanın zamanı değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.



