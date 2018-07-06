Modric: ''Hayalini bile kurmak zor...''

Hırvatistan'ın yıldızı Luka Modric, Dünya Kupası ile ilgili hayalini anlattı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Luka Modric, Rusya ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde FIFA'ya konuştu.

Luka Modric, Rusya ile oynayacakları mücadeleyi değerlendirirken, kupa şampiyonluğu ile ilgili de hayalini anlattı.

Yıldız oyuncu ilk olarak ''Rusya'ya karşı oynamak rahatsız edici. Çok koşuyorlar ve çok organizeler. Çeyrek finali hak ettikler ve daha da ileriye gitmek isteyeceklerdir'' ifadelerini kullandı.

Modric, kupayı kazanırsa büyük bir peri masalı olacağını söylerken ''Hırvatistan'ın kaptanı olarak Dünya Kupası'nda şampiyon olmak hayalini bile kurmakta zorlandığım mükemmel bir peri masalı olur'' ifadelerini kullandı.

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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