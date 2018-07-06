Modric: ''Hayalini bile kurmak zor...''

Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Luka Modric, Rusya ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde FIFA'ya konuştu.



Luka Modric, Rusya ile oynayacakları mücadeleyi değerlendirirken, kupa şampiyonluğu ile ilgili de hayalini anlattı.



Yıldız oyuncu ilk olarak ''Rusya'ya karşı oynamak rahatsız edici. Çok koşuyorlar ve çok organizeler. Çeyrek finali hak ettikler ve daha da ileriye gitmek isteyeceklerdir'' ifadelerini kullandı.



Modric, kupayı kazanırsa büyük bir peri masalı olacağını söylerken ''Hırvatistan'ın kaptanı olarak Dünya Kupası'nda şampiyon olmak hayalini bile kurmakta zorlandığım mükemmel bir peri masalı olur'' ifadelerini kullandı.



