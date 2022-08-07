Modric: 'En az onlar kadar koşmamız lazım'

Luka Modric, Brezilya karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Deneyimli oyuncu Real Madrid'den takım arkadaşları Rodrygo, Vinicius ve Eder Militao'yla karşılaşacaklarını söyleyerek, "Onlarla arkadaşız ama şimdi rakip olacağız. Takım arkadaşlarıma onlarla ilgili bazı tavsiyelerde tabii ki bulunacağım. Herkes ülkesi için savaşıyor" diye konuştu.



Hırvatistan'ın Brezilya'yı mağlup edememesiyle ilgili ise, "Onlara karşı oynadım ama kazanamadım. Umarım bu kez kazanacağız. Brezilya'nın her pozisyonunda harika oyuncuları var. Agresif olup en az onlar kadar koşmamız gerekecek" açıklamasını yaptı.



37 yaşındaki oyuncu, çeyrek finale gelene kadar çıktıkları 4 karşılaşmada toplam 365 dakika sahada kaldı, gol ve asist katkısı sağlayamadı.



