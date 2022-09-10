Modric: 'Başarının sırrı mesleğini sevmek'

Real Madrid'in deneyimli yıldızı Luka Modric, kulübün resmi televizyonuna 37. doğumgününde röportaj verdi.



Hırvat oyuncu ilk olarak 37 yaşına kadar bu kadar üst düzey oynama sırrının nereden geldiği sorusuna, "37 yaşımdayım, sürekli bana nasıl böyle kalabildiğime yönelik sırrımı soruyorlar. Benim sırrım yok, 24 saat futbol için yaşıyorum ve mesleğimi çok severek yapıyorum" açıklamasını yaptı.



"BİRAZ SIKICI DEĞİL Mİ?"



Bir gününün nasıl geçtiğini anlatan Modric, "Tesislere idmandan 1,5 saat erken geliyorum. İdmana kadar kahvaltı ve idman öncesi sporumu fizyoterapistlerle yapıyorum. Takım idmanından sonra canım ne isterse, neye ihtiyacım olduğunu hissedersem o çalışmayı yapıyorum. Sonra ailemle vakit geçirmek için eve gidiyorum, hatta çocuklarımı bile okuldan kendim alıyorum. Biraz sıkıcı bir hayatım var değil mi?" esprili açıklamasını yaptı.



"TAKIM ÇOK İYİ DURUMDA"



Takımın bu sezonki durumu, uzun yıllardır birlikte oynadığı Casemiro'nun gidişi ile ilgili ise Modric, "Takımın durumunu çok iyi görüyorum. Çok güçlü bir ekibiz, Casemiro gibi çok önemli bir oyuncu aramızdan ayrıldı ama yerini dolduracak oyuncularımız var. Tchouameni uyum sürecinde, Camavinga artık 2. yılını yaşıyor. Kroos'la zaten hala birlikteyiz. Valverde, Ceballos her zaman katkı veren isimler" diye konuştu.









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