Modeste için Türkiye iddiası!

Çin Süper Ligi'nde Tianjin Quanjian takımıyla olan sözleşmesini sona erdiren Anthony Modeste'in Avrupa'ya dönmek istediği ve görüştüğü takımlar arasında Türk kulüplerin de yer aldığı iddia edildi.

09 Ağustos 2018 13:15
Modeste için Türkiye iddiası!
Geçtiğimiz yıl Bundesliga'nın Köln ekibinden, Çin Süper Ligi'nde bulunan Tianjin Quanjian kulübüne 29 milyon Euro karşılığında transfer olan Anthony Modeste, Avrupa'ya dönüyor.
Takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesini alacaklarından vazgeçerek sonlandıran ve yaklaşık ve yıllık 11 milyon Euro alacağından feragat eden 30 yaşındak futbolcunun, Almanya, Türkiye, İngiltere ve Fransa'dan takımlarla görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Fransız futbolcunun Türkiye'den hangi takımlarla görüştüğüne dair bir bilgi verilmezkez, golcü arayışlarını sürdüren ve yıldız oyuncunun maaş talebini karşılayabilecek 3 kulüp Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Modeste için temasta olabileceği öngörülüyor.

Kaynak: Fanatik

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