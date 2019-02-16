Modeste golü attı, gözyaşlarını tutamadı!

Çin ekibi Tianjin Tianhai ile sözleşmesini feshettikten sonra eski takımı Köln'e transfer olan Fransız golcü Anthony Modeste, takımının Paderborn'e 3-2 mağlup olduğu maçta 637 gün sonra Köln adına gol attı.Takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Modeste, golün ardından duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan 30 yaşındaki futbolcu maçın ardından o anları anlattı.Sezon başında Galatasaray'ın da gündemine giren Modeste, ''Kimse ne kadar zorluk yaşadığımı anlayamaz. Yakın zamanda babamı da kaybettim. Uzun süre futbol oynayamadım. İnsanlar, Çin'de futbol kalitemi kaybettiğimi söylüyorlardı. Hala yeteneğim olduğunu gösterdim. Tekrar futbol oynayabildiğim için mutluyum.'' dedi.