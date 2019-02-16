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Modeste golü attı, gözyaşlarını tutamadı!

Sezon başında Galatasaray'ın transfer listesine giren ve geçen ay Çin'den ayrılıp eski takımı Köln'e dönen Anthony Modeste, attığı golün ardından gözyaşlarına boğuldu.

Modeste golü attı, gözyaşlarını tutamadı!
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16 Şubat 2019 15:49
Çin ekibi Tianjin Tianhai ile sözleşmesini feshettikten sonra eski takımı Köln'e transfer olan Fransız golcü Anthony Modeste, takımının Paderborn'e 3-2 mağlup olduğu maçta 637 gün sonra Köln adına gol attı.

Takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Modeste, golün ardından duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan 30 yaşındaki futbolcu maçın ardından o anları anlattı.

''KİMSE BENİ ANLAYAMAZ...''

Sezon başında Galatasaray'ın da gündemine giren Modeste, ''Kimse ne kadar zorluk yaşadığımı anlayamaz. Yakın zamanda babamı da kaybettim. Uzun süre futbol oynayamadım. İnsanlar, Çin'de futbol kalitemi kaybettiğimi söylüyorlardı. Hala yeteneğim olduğunu gösterdim. Tekrar futbol oynayabildiğim için mutluyum.'' dedi.



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