Modern pentatlonun 'olimpik' yenilenmesi

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Başkanı Klaus Schormann, biniciliğin yerine planlanan yeni branş "engel parkuru" disiplinini Ankara'da başarıyla test ettiklerini söyledi.



UIPM Başkanı Klaus Schormann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun ev sahipliğinde Ankara'da Dünya Kupası ayağı ve Dünya Kupası Finali'nin yanı sıra biniciliğin yerine düşündükleri "engel parkuru" disiplininin testlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.



Türkiye'nin iyi bir organizasyon gerçekleştirdiğini aktaran Schormann, "Burada ilk defa bir pentatlon arenasında yarış yapıldı ve bütün sporcular için fair-play'e uygun bir yarış olduğunu gözlemledik. Yapılan deneme ve test yarışları çok iyiydi. Türkiye'nin organizasyon becerisini yerinde gözlemledik. Demek ki doğru bir karar almışız." diye konuştu.



- "Türkiye birliğimiz için önemli bir ortak"



Disiplin değişikliği kararını alırken ilk zamanlar bir belirsizlik yaşadıklarını anlatan Schormann, şu ifadeleri kullandı:



"Binicilik branşının çıkarılma kararını da kurulumuzda yüzde 68'lik bir destekle verdik. Bu kararı alırken ortaklarımızla tartışarak, özellikle sporcularımızın fikrini alarak buraya bu testi yapmaya geldik. Yeni engel disiplinimizi kurulumuza sunduğumuzda doğru kararı verdiğimizi göreceğiz. Ortaklarımızdan da olumlu cevaplar alacağımıza inanıyoruz."



Schormann, tüm şartları sağladıklarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) de yeni disipline onay vereceğine inandığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"UIPM, tarihi boyunca diğer tüm ilgili branşlarla gerek eskrim, gerek atıcılık gerekse de yüzme federasyonlarıyla her zaman istişare halinde olmuştur. Bu yaptığımız testlerin henüz ilki, daha çok sayıda farklı parkur ve engeller de deneyeceğiz. Biz üye ülkelerimiz, hakemlerimiz ve sporcularımızla büyük bir aileyiz. Olimpiyatlarda yeni disiplinlerimizle yer almaya devam edeceğiz. Türkiye birliğimiz için önemli bir ortak. Desteklerinden dolayı Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır'a, hakemlerimize, organizasyon komitesine ve testlerde görev alan herkese çok teşekkür ediyorum."



- "Engel parkuru" fikri nasıl ortaya çıktı?



UIPM, geçen yıl IOC'nin beklentileri doğrultusunda binicilik etabının yerine "engel parkuru" disiplini üzerine seçim yaptı.



UIPM, ulusal federasyonlar ve pentatlon camiasının önerileri doğrultusunda ortaya konan 60'a yakın disipline yönelik yaptığı değerlendirmelerin ardından platformlardan oluşan "engel parkuru"' disiplini üzerinde test etkinliği gerçekleştirme kararı aldı.



Yeni disiplin olan engel parkuru, iple sallanma, üçgen merdiven, maymun çubuğu, üst-alt-iç duvar, çember, pencere çevirme, halkalar, denge tahtası, tsunami duvarı gibi 9 platformdan oluşuyor.



UIPM, belirlediği yeni disiplinin ilk testini 90 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirdi.



Testlerin sonucunda 100 yıllık modern pentatlon sporunun tarihini değiştirecek nihai karar verilmiş olacak.



