Modern pentatlonda yarı final

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel yarı finale çıktı.



Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarının ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.



2. SIRADA YER ALDI



Eskrim, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda İlke Özyüksel kendi serisinde toplam 1107 puanla 30 sporcu arasından 2. olarak yarı finale yükseldi.



Diğer milli sporcular Sidal Aslan, İpek Akşin ve Yaren Nur Polat ise elemeleri geçemedi.



İlke Özyüksel'in yer alacağı yarı final müsabakaları 27 Haziran Salı günü yapılacak.





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