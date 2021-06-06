Modern pentatlonda Tokyo Olimpiyatları kotası için son yarışlar Mısır'da yapılacak

2021 UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası, 8-14 Haziran tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 2021 yılının son yarışı UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonasına Türkiye'den 4 kadın 4 erkek sporcu katılacak.



Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat ile erkeklerde Arda Selçuk, Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Canberk Hulusi Ekin temsil edecek.



Dereceye giren ilk üç sporcunun Tokyo Olimpiyatları'na direkt kota alacağı şampiyonada milli sporcu İlke Özyüksel'in olimpik sıralamadaki yerini koruması Tokyo Olimpiyatları için kota almasına yeterli olacak.



Buğra Ünal ise ilk 15'te yer alması durumunda Tokyo kotası hakkı elde edecek.



