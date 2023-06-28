Modern pentatlonda Buğra Ünal, yarı finalde elendi!

3. Avrupa Oyunları Modern pentatlonda mücadele eden milli sporcu Buğra Ünal, finale çıkamadı.

Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında erkeklerde yarı final müsabakaları tamamlandı.



Eskrim, yüzme, atış ve koşuda gerçekleştirilen yarışlarda Buğra Ünal, toplam 1179 puanla kendi serisinde 14. oldu ve ilk 9'a giremediği için elendi.







