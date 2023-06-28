Modern pentatlonda Buğra Ünal, yarı finalde elendi!

Polonya'da gerçekleşen 3. Avrupa Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu Buğra Ünal, finale kalamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Modern pentatlonda Buğra Ünal, yarı finalde elendi!
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28 Haziran 2023 15:50
3. Avrupa Oyunları  Modern pentatlonda mücadele eden milli sporcu Buğra Ünal, finale çıkamadı. 
Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında erkeklerde yarı final müsabakaları tamamlandı.

Eskrim, yüzme, atış ve koşuda gerçekleştirilen yarışlarda Buğra Ünal, toplam 1179 puanla kendi serisinde 14. oldu ve ilk 9'a giremediği için elendi.

 

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