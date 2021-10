"Amacımız 2024 Paris'e 2 kadın 2 erkek sporcu 4 kotayla gitmek. Oradan da 2 madalyayla dönmek." "Sporcularımızı Avrupa ve dünya şampiyonalarına, olimpiyat oyunlarına hazırlayabileceğimiz bir tesis bizim için büyük avantaj olacak." "İlke Özyüksel'in modern pentatlonun kitleselleşmesi sürecinde katkısı büyük"



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, "Amacımız 2024 Paris'e 2 kadın 2 erkek sporcu 4 kotayla gitmek. Oradan da 2 madalyayla dönmek." dedi.



Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıllık federasyon başkanlığı sürecinde yaşanan gelişmeler, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Federasyonda göreve başladıklarında idari ve mali açıdan sıkıntılı durumlarla karşılaştıklarını ve bunların hepsini aştıklarını belirterek, "Doğru işlerle, projelerle kapıyı çaldığımızda devletimizin bize gerekli desteği verdiğini gördük. Biz de doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan ilerledik. her projemizde her adımımızda destek aldık." diye konuştu.



Türkiye'yi modern pentatlon branşında olimpiyatlarda ilk kez 2016 Rio'da temsil eden, 2020 Tokyo'da da ilk 5 sporcu arasına girmeyi başaran İlke Özyüksel'in 2024 Paris'te madalya umutlarını artırdığını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:



"Amacımız 2024 Paris'e 2 kadın 2 erkek sporcu 4 kotayla gitmek. Oradan da 2 madalyayla dönmek. bu güçte sporcularımız var. çok iyi hazırlanıyorlar. Alttan gelen çok sporcumuz var. A milli takımımız çok güçlü. İnanıyorum ki ilk ikiye kimin gireceği Türkiye'yi Paris'te kimlerin temsil edeceği anlamında çok ciddi bir mücadele yaşayacağız. Orada iki madalya alacağımıza ben inanıyorum. Uluslararası otoritelere de Paris Olimpiyatları'nda İlke Özyüksel madalya için çok avantajlı görüyor. Genç sporcu. Tokyo'daki ilk 10 bakıldığında çok ciddi bir yaş avantajı var. Olimpiyatlarda ilk 3 te 30 yaşın altında sporcu yoktu."



2023 Avrupa Şampiyonası'nda bir kadın bir erkek kotası alınabileceğine dikkati çeken Çakarı, "İlk hedefimiz bu şampiyonada 2 kotayı cebimize koymak. Diğer uluslararası organizasyonlar da diğer kotalarımızı çıkarmak istiyoruz. 2023'te madalya alan sporcularımız doğrudan madalya hedefiyle Paris için çalışabilecekler." ifadelerini kullandı.



Ankara'da modern pentatlon tesisi



Veli Ozan Çakır, Ankara'da modern pentatlon bünyesindeki 5 branşın da (atıcılık, binicilik, eskrim, koşu, yüzme) icra edilebildiği bir tesisin yapılacağını söyledi.



Tesisin uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabileceğini dile getiren Çakır, "Sporcular, 5 disiplinin antrenmanlarını farklı tesislerde yaptıklarında ulaşım, trafik, zaman kaybı, fiziksel yorgunluk gibi dezavantajlı durumlar yaşayabiliyorlar. Hem bu anlamda elimizi rahatlatacak hem de modern pentatlonun Türkiye'de en aktif olduğu Ankara merkezi olacak. Hem ulusal hem de uluslararası kamplarımızı yapabileceğimiz sporcularımızı gelişim kamplarımıza alabileceğimiz, eksiklerini giderebileceğimiz, Avrupa, dünya şampiyonalarına, olimpiyat oyunlarına hazırlayabileceğimiz bir tesis bizim için büyük avantaj olacak." diye konuştu.



İlke Özyüksel'in modern pentatlonun kitleselleşmesi sürecinde katkısının büyük olduğunu ifade eden Çakır, şunları söyledi:



"İlke'nin başarıları altyapıyı da tetikledi. Onu takip eden sporcular önemli başarılara imza atmaya başladı. Bu yıl ilk defa koşu, atış, yüzme disiplininde ilk dünya şampiyonluğumuzu kazandık. Artık gittiğimiz her şampiyonada madalyalarla dönüyoruz. Sporcularımızın öz güvenleri yerine geldi. Türkiye ekol ülke oldu. İlkenin olimpiyat beşinciliği bu süreci taçlandırdı. Modern pentatlondaki branşlarla Türkiye'nin rahat madalya kazandığı branşlar değil. Dolayısıyla bir Türk sporcunun bu 5 branşın toplamından oluşan bir spor dalında olimpiyat beşinciliği elde etmesi bizim için büyük bir şans biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Hem İlke'yi Paris'te madalya için en iyi şekilde hazırlamak hem de ona rakip olacak Türk sporcuları hazırlamak istiyoruz. Türkiye öyle bir ülke olsun istiyoruz ki olimpiyatta 2 kadın 2 erkek sporcu kotası var, 2 den fazla sporcu kota alsın en iyi ikiyi biz seçelim o noktaya gelelim istiyoruz."



"Dünyanın diğer ucundan teklifler geldi"



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortaklaşa projesiyle yerli ve milli lazer silah ve hedef sistemleri ürettiklerini ifade eden Çakır, "Paraguay, Venezüella gibi dünyanın diğer ucundan teklifler geldi." dedi.



Paraguay Spor Bakanlığı ile yakın ilişkilerinin sürdüğünü dile getiren Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:



"Belki de Paraguay'da modern pentatlon sporunun başlamasına federasyonumuz vesile olacak. Bu sayede uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak anlamında da olumlu sonuçları oluyor. 2022 Dünya Kupası etaplarından birini ülkemize kazandırmıştık şimdi 2022 Dünya Kupası finalini de ülkemize kazandırmak üzereyiz. Kasım ayında netleşecek. Bununla beraber 2023 ve 2024 dünya kupası finallerini de alıyoruz. Aksilik olmazsa 3 yıl üst üste dünya kupası finallerini ülkemizde ağırlayacağız."





