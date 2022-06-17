Modern pentatloncular Avrupa'da yarışacak

Modern pentatloncular, İspanya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Modern pentatloncular Avrupa'da yarışacak
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17 Haziran 2022 21:22
Milli genç modern pentatloncular, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 19-26 Haziran tarihlerinde Barselona'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonunun İspanya Modern Pentatlon Federasyonuyla düzenlediği şampiyonada, Türkiye adına kadınlarda Selen Gülel ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Erhan Ispanakçı ve Yunus Çalışkan yarışacak.

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