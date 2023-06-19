Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi

Bu sene Türkiye'de düzenlenen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi
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19 Haziran 2023 17:51
Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, karışık bayrak yarışıyla tamamlandı.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen yarışta, birer kadın ve erkekten oluşan dokuz takım mücadele etti. Türkiye de organizasyona ev sahipliği yaptığı için müsabakalara iki takım ile katıldı.

FRANSIZ ÇİFT ALTIN MADALYAYI KAZANDI

Fransız Louison Cazaly ve Emilien Maire çifti, toplamda 1285 puanla altın madalya kazandı. Alman Anna Waltermann ve Moriz Klinkert çifti 1271 puanla gümüş madalyanın sahibi olurken, Polonyalı Ewa Pydyszewska ve Lukasz Zawada çifti 1260 puanla bronz madalya elde etti.

MİLLİ TAKIM DÖRDÜNCÜ SIRADA

Öte yandan Selin Eyipoğlu ve Jan Demir Vurdum'dan oluşan milli takım, 1235 puanla dördüncü sırada yer alırken, Ebrar Çalışkan ve Erkan Altunay'dan oluşan ekip de 927 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.

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