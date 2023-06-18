Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkekler finali sona erdi

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler finali tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkekler finali sona erdi
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18 Haziran 2023 15:42
Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler finali tamamlandı.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Fransız sporcu Emilien Maire, toplam 1537 puanla altın madalya kazandı.

Alman pentatlet Moriz Klinkert ise 1535 puanla gümüş madalyanın sahibi olurken Fransız Mathis Rochat da 1527 puanla bronz madalyayı elde etti.

Finalde mücadele eden milli sporculardan Kıvanç Taşyaran 1428 puanla 20'nci, Jan Demir Vurdum 1413 puanla 26'ncı, Erkan Altunay 1408 puanla 27'nci ve Barış Doğu Çelik 1386 puanla 30'uncu sırada şampiyonayı tamamladı.

Organizasyon, yarın yapılacak karışık bayrak yarışıyla son bulacak.

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