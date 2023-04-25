Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda Macaristan etabı başlıyor

Modern Pentatlon Dünya Kupası 3'üncü etabı 26 Nisan Çarşamba günü Macaristan'da başlayacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de 26-30 Nisan tarihleri arasında yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış branşlarında yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.
Dünya Kupası'nda milli formayı kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin, Sıdal Aslan, Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ile Eren Kıvanç Taşyaran giyecek.
- Final yine Türkiye'de
Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) 2023 yılında gerçekleştireceği Dünya Kupası organizasyonları dört etap ve bir finalden oluşuyor.
Mısır, Türkiye, Macaristan'da düzenlenen 3 etabın ardından 9-15 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan etabı yapılacak.
2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası finali, geçen yıl olduğu gibi Ankara'da Atlı Spor Kulübü'nde 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Finale Mısır, Türkiye, Macaristan ile Bulgaristan'da yapılan 4 etaptan yüksek puan toplayan 36 kadın ve 36 erkek sporcu katılacak.
Şampiyon kadın ve erkek sporcu, Fransa'da yapılacak Paris 2024 Olimpiyatları'na gidecek.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de 26-30 Nisan tarihleri arasında yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış branşlarında yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.
Dünya Kupası'nda milli formayı kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin, Sıdal Aslan, Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ile Eren Kıvanç Taşyaran giyecek.
- Final yine Türkiye'de
Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) 2023 yılında gerçekleştireceği Dünya Kupası organizasyonları dört etap ve bir finalden oluşuyor.
Mısır, Türkiye, Macaristan'da düzenlenen 3 etabın ardından 9-15 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan etabı yapılacak.
2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası finali, geçen yıl olduğu gibi Ankara'da Atlı Spor Kulübü'nde 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Finale Mısır, Türkiye, Macaristan ile Bulgaristan'da yapılan 4 etaptan yüksek puan toplayan 36 kadın ve 36 erkek sporcu katılacak.
Şampiyon kadın ve erkek sporcu, Fransa'da yapılacak Paris 2024 Olimpiyatları'na gidecek.
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