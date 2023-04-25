Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda Macaristan etabı başlıyor

Modern Pentatlon Dünya Kupası 3'üncü etabı 26 Nisan Çarşamba günü Macaristan'da başlayacak.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de 26-30 Nisan tarihleri arasında yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış branşlarında yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.



Dünya Kupası'nda milli formayı kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin, Sıdal Aslan, Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ile Eren Kıvanç Taşyaran giyecek.



- Final yine Türkiye'de



Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) 2023 yılında gerçekleştireceği Dünya Kupası organizasyonları dört etap ve bir finalden oluşuyor.



Mısır, Türkiye, Macaristan'da düzenlenen 3 etabın ardından 9-15 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan etabı yapılacak.



2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası finali, geçen yıl olduğu gibi Ankara'da Atlı Spor Kulübü'nde 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Finale Mısır, Türkiye, Macaristan ile Bulgaristan'da yapılan 4 etaptan yüksek puan toplayan 36 kadın ve 36 erkek sporcu katılacak.



Şampiyon kadın ve erkek sporcu, Fransa'da yapılacak Paris 2024 Olimpiyatları'na gidecek.









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