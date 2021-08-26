Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 1 gümüş madalya

Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç milli sporcular 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 1 gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2021 16:33
Almanya'nın Weiden şehrinde devam eden Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç milli sporcular 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın biathle karışık bayrak yarışının 15 yaş altı kategorisinde Aydan Demiröz-Ahmet Ege Önder ikilisi birinci, 11 yaş altı kategorisinde ise Yaprak Nisa Şentürk-Egemen Özden ikilisi ikinci oldu.

Organizasyon 29 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.