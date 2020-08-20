Moder kulübünde şampiyonluk istiyor

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Lech Poznanlı Jakub Moder, takımının yeni sezon açılışında açıklamada bulundu.



Moder Lech Poznan'ın forma tanıtımı ve futbolcuların koronavirüs önlemleri çerçevesinde taraftarla buluştuğu organizasyonda konuşarak önümüzdeki sezon takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Jakub Moder açıklamasında, "Takım olarak çok uyumluyuz ve geçen sezon da tam olarak böyleydik. Tüm takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Hayalim Polonya Şampiyonluğu yaşamak Polonya Kupası'nı kazanmak. Atmosferimiz harika, birlikte iyi çalışıyoruz ve sanırım artık ligde de aynı hedefte olacağız" sözlerini kullanarak açıkça takımdan ayrılmayacağına yönelik izlenim verdi.



Galatasaray'ın Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Moder için 3.5 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmak istediği iddiaları ortaya atılmıştı.



1999 doğumlu Moder, orta sahanın ortasında hem ofansif hem de defansif oynayabiliyor.



