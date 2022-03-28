Model kulüp Trabzonspor

Trabzonspor sezonu şampiyonlukla noktalamak ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemenin planlarını yapıyor.Trabzonspor sezonu şampiyonlukla noktalamak ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemenin planlarını yapıyor.



Bordo-mavili takımın başına geçtiği 10 Kasım 2020'den itibaren camianın havasını değiştiren Teknik Direktör Abdullah Avcı, şampiyonluğun yanı sıra önümüzdeki süreçte de yarışmacı, üretken ve örnek bir takım kurmayı hedefliyor. Avcı, genç isimlerle hızlı oyunu, tecrübeli isimlerle saha içi sorunu çözecek. Buna göre önümüzdeki sezonun planlamasına devre arasında başlayan Trabzonspor; Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Batuhan Kör ve Enis Destan gibi genç oyuncuları kadrosuna kattı.



ÖRNEK TAKIM OLUŞTURACAK



Sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeni isimleri de kadroya dahil edecek olan Karadeniz ekibi; örnek bir takım oluşturacak. Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın oyununu genç isimlerle daha hızlı bir formasyona dönüştürmeyi planlarken, tecrübeli isimlerle de saha içindeki sorunları çözerek sonuç üreten bir takım kurgusunu hayata geçirmeye çalışacak. Trabzonspor'da yönetim kurulunun mali disiplinden taviz vermeyerek hayata geçirdiği uygulamalar başarının temellerini oluşturdu.



Bütçeyi zorlayan transferler yerine, dengeli bir yapı ile transfer sürecini yöneten Karadeniz ekibi, sağlıklı bir sistem sağladı. Zamanında yapılan ödemeler huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük rol oynadı. Teknik kadroya rahat bir çalışma ortamı sağlayan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, önümüzdeki sezon bu yapıdan taviz vermeyecek.









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