Mobil uygulamayla 'merdiven altı' spor salonlarının önüne geçecek

, cimnastik branşında faaliyet gösteren fakat gerekli şartları sahip olmayan spor salonlarının önüne geçmek amacıyla mobil uygulama geliştirdi., Bolu'da açılan "1. Kademe Pilates Yardımcı Eğitmen Eğitimi" kursunu ziyaret etti.Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilatesin müsabakası olmayan branşlarından biri olduğunu belirterek, eğitmenliğe yönelik kursların Ankara ve İstanbul'da sürekli olduğunu, diğer illerde dolaşımlı ve kademeli olarak devam ettiğini söyledi.Talep üzerine Bolu'da kurs düzenlediklerini ifade eden Çelen,dedi.Çelen, spor yapmak isteyenlerin eğitmenleri hakkında hızlıca bilgiye ulaşabilmesi ve ''merdiven altı'' olarak tabir edilen gerekli şartları taşımayan spor salonlarının önüne geçebilmek için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.Spor salonları ve eğitmenlerle ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir mobil uygulama geliştirdiklerini aktaran Çelen, şöyle devam etti:Uygulama sayesinde spor dersi almaya giden vatandaşların ya da çocuklarını kursa gönderenlerin kendilerini daha güvende hissedeceğini dile getiren Çelen,ifadelerini kullandı.Çelen, çalışmaları sayesinde "merdiven altı" pilates salonlarının da yok denecek kadar azaldığını, eğitmen kadrosunun büyüdüğünü ve nitelikli eğitmenler yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.