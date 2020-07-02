Mobil oyunculuğun zirvesi: Red Bull M.E.O.
Dünyada 2,7 milyar oyuncuya sahip bir sektör olan esporun parlayan yıldızı olan mobil oyunculuğun geldiği seviye herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Mobil oyunculuğun zirvesi olarak adlandırılan Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finalleri'ne bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.
Son yılların en büyük trendlerinden biri olan espor, yükselişine hızla devam ediyor. Dünyada 2,7 milyar oyuncuya sahip bir sektör olan esporun Türkiye'de de 4 milyondan fazla yakın takipçisi bulunuyor. Espor sektörünün parlayan yıldızı olan mobil oyunculuğun geldiği seviye de herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye'de telefondan en az bir kere oyun oynayanların oranı yüzde 49. Mobil oyunlar için düzenlenen büyük espor turnuvaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu sene mobil oyunculuğun zirvesi olarak adlandırılan Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finalleri'ne Türkiye ev sahipliği yapacak.
Türkiye dahil 28 ülkeden gelen dünyanın en önemli 32 takım ve 16 oyuncusu, Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde şampiyonluk için, sanal ortama aktarılan İstanbul'da mücadele etmeye başlıyor. 17 Mart'ta sanal İstanbul'un açılmasıyla başlayan 13 günlük gaming festivalinde ilk şampiyon Hearthstone oyununda belli olacak. Ardından PUBG MOBILE Doğu, Teamfight Tactics ve PUBG MOBILE Batı finallerinde mutlu sona ulaşacaklar belli olacak.
İlk final Hearthstone'da yaşanacak
Şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı'daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. Dünyanın en iyi oyuncuları Hearthstone oyununda şampiyon olmak için mücadele edecek. Hearthstone finalinde Türkiye'yi Canberk Binbay nam-ı diğer Cabixo temsil edecek.
Finallerin heyecanı Haydarpaşa Garı'nda 22 Mart'ta oynanacak PUBG MOBILE Doğu finali ile devam edecek. 27 Mart'ta Ortaköy'de gerçekleşecek Teamfight Tactics 13 günlük festivalin üçüncü finali olurken 29 Mart'taki PUBG MOBILE Batı finali ile heyecan noktalanacak. Yapı Kredi Play ve Monster Notebook destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'ne dair daha fazla bilgi RedBull.com/meo adresinde.
Türkiye dahil 28 ülkeden gelen dünyanın en önemli 32 takım ve 16 oyuncusu, Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde şampiyonluk için, sanal ortama aktarılan İstanbul'da mücadele etmeye başlıyor. 17 Mart'ta sanal İstanbul'un açılmasıyla başlayan 13 günlük gaming festivalinde ilk şampiyon Hearthstone oyununda belli olacak. Ardından PUBG MOBILE Doğu, Teamfight Tactics ve PUBG MOBILE Batı finallerinde mutlu sona ulaşacaklar belli olacak.
İlk final Hearthstone'da yaşanacak
Şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı'daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. Dünyanın en iyi oyuncuları Hearthstone oyununda şampiyon olmak için mücadele edecek. Hearthstone finalinde Türkiye'yi Canberk Binbay nam-ı diğer Cabixo temsil edecek.
Finallerin heyecanı Haydarpaşa Garı'nda 22 Mart'ta oynanacak PUBG MOBILE Doğu finali ile devam edecek. 27 Mart'ta Ortaköy'de gerçekleşecek Teamfight Tactics 13 günlük festivalin üçüncü finali olurken 29 Mart'taki PUBG MOBILE Batı finali ile heyecan noktalanacak. Yapı Kredi Play ve Monster Notebook destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'ne dair daha fazla bilgi RedBull.com/meo adresinde.
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