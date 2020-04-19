Moana ne demek, Moana filmi konusu

Baş karakterini adı Moana'dır. Peki, Moana ne demek?

MOANA KİMLER SESLENDİRDİ



Moana Seslendirme Kadrosu

Auli'i Cravalho … Moana (Ezgi Erol)

Dwayne Johnson … Maui (Merih Ermakastar)

Rachel House … Büyükanne Tala (Tülay Bursa)

Temuera Morrison … Şef Tui (Fatih Özacun)

Jemaine Clement … Tamatoa (Jan Peridar)

Nicole Scherzinger … Sina (Figen Sumeli)

Oscar Kightley … Balıkçı (Onur Akgülgil)

Louise Bush … Çocuk Moana (Mira Divrik)

MOANA FRAGMAN İZLE

2016 yılında beyaz perdeye aktarılan animasyon film Moana televizyonda ilk defa ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Moana filmi tv'de ilk kez ATV'de! Animasyon filminin başrollerini Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson ve Alon Tudyk'ın paylaştığı, ABD yapımı film olan Moana, gelecek Pazar günü ATV tarafından seyircinin karşısına çıkacak.Moana kelime olarak "Okyanusya" anlamına gelmektedir.Moana filmi 2016 yılında Walt Disney Animasyon Stüdyoları tarafından yayınlanan bir animasyon filmdir.Filmin yönetmeni Ron Clements ve John Musker'dır.Filmde Moana'nın öyküsü anlatılır.Film 690 milyon dolar hasılat yaptı.Film Oscar'da iki dalda aday gösterildi.