Moana filmi seslendirme kadrosu (Kimler seslendiriyor, dublaj yapıyor)
Denizde gelişen olaylar ile bir yolculuk hikayesini anlatacak olan Moana filmi ATV ekranlarında yayınlanacak. İlk gösterime girmesinin ardından özellikle çocuklar tarafından çok sevilen animasyon filmi Moana TV'de ilk kez Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de! İşte konuya dair ayrıntılar.
2016 yılında beyaz perdeye aktarılan animasyon film Moana televizyonda ilk defa ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Moana filmi tv'de ilk kez ATV'de! Animasyon filminin başrollerini Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson ve Alon Tudyk'ın paylaştığı, ABD yapımı film olan Moana, gelecek Pazar günü ATV tarafından seyircinin karşısına çıkacak.
Baş karakterini adı Moana'dır. Peki, Moana ne demek?
Moana kelime olarak "Okyanusya" anlamına gelmektedir.
Moana filmi 2016 yılında Walt Disney Animasyon Stüdyoları tarafından yayınlanan bir animasyon filmdir.