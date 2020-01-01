Mo Bamba, sezonu kapattı!

Orlando Magic, pivotu Mo Bamba'nın NBA'in Disney World kampüsünden koronavirüs sonrası değerlendirmeye girmek için ayrıldıktan sonra, sezonu kapatacağını duyurdu.



Bamba'ya ilk olarak 11 Haziran'da KOVID-19 teşhisi konmuştu.



Magic'in insan performansı ekibi ve takım doktorları, 22 yaşındaki oyuncuya teste girmesini tavsiye etmişti.



Bamba ilk olarak KOVID-19 teşhisini bu ayın başlarında The Athletic'dan Josh Robbins'e açıklamıştı. Hastalığın, sezonun askıya alınması sırasında takımın antrenman tesisinde çalışmasını engellediğini ve kondisyonunu olumsuz etkilediğini söylemişti.



NBA kampüsüne vardıktan sonra Bamba, yanlış pozitif test sonuçları kaydetmiş ve bu durum kendisini odasında karantinaya girmeye ve takımın bazı antrenmanlarını kaçırmaya zorlamıştı.



Sezonun yeniden başlaması sırasında iki maçta oynayan Bamba, Orlando'nun son altı maçını kaçırmıştı.



KOVID-19'un uzun vadeli etkileri hala genel olarak bilinmiyor. Ancak, Boston Red Sox oyuncusu Eduardo Rodriguez, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, kendi KOVID-19 teşhisinin ardından bir MR'da miyokardit (kalp kası iltihabı) olduğunu ortaya çıkardıktan sonra, 2020 MLB sezonunu kaçıracağını duyurmuştu.



Orlando, Salı günü Milwaukee Bucks'a karşı playoff ilk tur serisini oynamaya başlayacak.



