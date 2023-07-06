Mo Bamba'nın yeni takımı Philadelphia 76ers oldu

Serbest pivot Mo Bamba, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Philadelphia 76ers ile tek yıllık bir anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Mo Bamba'nın yeni takımı Philadelphia 76ers oldu
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06 Temmuz 2023 11:14
Serbest pivot Mo Bamba, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Philadelphia 76ers ile tek yıllık bir anlaşmaya vardı.

Wojnarowski, Sixers'ın Bamba'yı Joel Embiid'in yedeği olan sınırlı serbest oyuncu Paul Reed'in bu yaz ayrılması ihtimaline karşı kadrosuna kattığını belirtti.

Los Angeles Lakers, Bamba'yı geçtiğimiz hafta gelecek sezonki 10.3 milyon dolarlık maaşının garanti altına alınmaması amacıyla serbest bırakmıştı.

25 yaşındaki oyuncu, Lakers forması giydiği dokuz normal sezon maçında 3.7 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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