MMA sporcusu Halil Amir'in rakibi İsviçreli Maurice Abevi

Türk karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Halil Amir, İsviçreli Maurice Abevi ile 22 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



"One Championship" adlı karma dövüş sanatları kuruluşu tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar çıktığı 8 maçın tamamını kazanan 28 yaşındaki Halil Amir, bu kez zorlu bir rakip karşısında ringe çıkacak.



Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Lumpinee Boks Stadı'nda 22 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek hafif sıklet müsabakasında, Halil'in rakibi, 2021 Ulusal Dövüş Şampiyonası (NCA) serisini kazanan İsviçreli Maurice Abevi olacak.



Ülkesinde iki turnuvadan kupayla ayrılan 22 yaşındaki İsveçli Abevi de yenilmezlik serisini (6 maç) bu müsabakada korumaya çalışacak.



Halil Amir, geçen yıl ekim ayında çıktığı son maçta, hafif sıklet sıralamasında o dönem üçüncü sırada yer alan Rus Timofey Nastyukhin'i ikinci rauntta teknik nakavtla yenerek adından söz ettirmişti.









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